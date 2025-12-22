Как изменятся правила выдачи семейной ипотеки в 2026 году

Муж и жена с 1 февраля 2026 года должны будут становиться созаемщиками по льготной семейной ипотеке под 6%, что предотвратит злоупотребление, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Вводится принцип "одна семья — одна льготная ипотека". Супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному договору. Новое правило направлено на предотвращение злоупотреблений, когда супруги брали два отдельных кредита, и так называемых донорских схем», — сказал ТАСС Кошелев.

По его словам, если до 1 февраля 2026 года один из супругов уже оформил семейную ипотеку, второй потеряет право на получение своей.

Депутат отметил, что правило о выдаче одной льготной ипотеки в одни руки действовало с декабря 2023 года, но ранее оно распространялось только на отдельного заемщика.

«Теперь же под это ограничение попадет уже вся семья целиком — оформить несколько льготных кредитов на разных супругов больше не получится», — подчеркнул Кошелев.