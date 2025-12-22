НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Как изменятся правила выдачи семейной ипотеки в 2026 году

Источник:
ТАСС
266 2
Ипотека
Фото: © Sibnet.ru

Муж и жена с 1 февраля 2026 года должны будут становиться созаемщиками по льготной семейной ипотеке под 6%, что предотвратит злоупотребление, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Вводится принцип "одна семья — одна льготная ипотека". Супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному договору. Новое правило направлено на предотвращение злоупотреблений, когда супруги брали два отдельных кредита, и так называемых донорских схем», — сказал ТАСС Кошелев.

По его словам, если до 1 февраля 2026 года один из супругов уже оформил семейную ипотеку, второй потеряет право на получение своей.

Депутат отметил, что правило о выдаче одной льготной ипотеки в одни руки действовало с декабря 2023 года, но ранее оно распространялось только на отдельного заемщика.

«Теперь же под это ограничение попадет уже вся семья целиком — оформить несколько льготных кредитов на разных супругов больше не получится», — подчеркнул Кошелев.

Еще по теме
Средний размер ипотеки достиг рекорда
Депутат рассказал об изменениях в оплате ЖКХ в 2026 году
Миронов предложил увеличить налоговый вычет на жилье
Минстрой посчитал сделки на вторичном рынке опасными
смотреть все
Экономика #Квадраты #Законы
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Путин раскрыл планы России при отказе Киева от диалога
Roblox согласился исполнить требования для снятия блокировки
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
38
Путин назвал ответ на блокаду Калининграда
27
Ежегодные декларации о доходах чиновников и депутатов отменили
21
Госдума запретила исполнение решений иностранных судов
17
Более 2 млн обращений поступило к прямой линии Путина
15
Президент объяснил смысл повышения налогов