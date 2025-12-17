Ежегодные декларации о доходах чиновников и депутатов отменили

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который снимает с госслужащих обязанность ежегодно подавать декларации о доходах, они будут это делать только при определенных обстоятельствах — документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

От ежегодной подачи деклараций освобождаются должностные лица государственных органов, госслужащие, депутаты и сенаторы. Они будут обязаны предоставлять данные о доходах и имуществе при поступлении на госслужбу, назначении на новую должность, переводе из одного органа в другой, включении в федеральный кадровый резерв, а также при заключении сделок на сумму, превышающую совокупный доход чиновника, его супруги и несовершеннолетних детей за три года.

«Мы не отменяем декларации, не уводим чиновников в тень, а, наоборот, совершенствуем порядок подачи сведений о доходах, имуществе, расходах», — цитирует РБК выступление автора законопроекта, депутата Василия Пискарева в Госдуме.

По его словам, ежегодная подача деклараций чиновниками и их публикация для общественности — это «архаичная система», поэтому от нее пора избавиться.

Депутат Евгений Марченко заявил, что концепция подачи деклараций о доходах была «навязана» России при ее вступлении в международную организацию ГРЕКО (Группа организаций по борьбе с коррупцией, была создана Советом Европы в 1999 году).