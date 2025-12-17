НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Ежегодные декларации о доходах чиновников и депутатов отменили

Источник:
Sibnet.ru
172 4
Заседание Госдумы РФ
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который снимает с госслужащих обязанность ежегодно подавать декларации о доходах, они будут это делать только при определенных обстоятельствах — документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

От ежегодной подачи деклараций освобождаются должностные лица государственных органов, госслужащие, депутаты и сенаторы. Они будут обязаны предоставлять данные о доходах и имуществе при поступлении на госслужбу, назначении на новую должность, переводе из одного органа в другой, включении в федеральный кадровый резерв, а также при заключении сделок на сумму, превышающую совокупный доход чиновника, его супруги и несовершеннолетних детей за три года.

«Мы не отменяем декларации, не уводим чиновников в тень, а, наоборот, совершенствуем порядок подачи сведений о доходах, имуществе, расходах», — цитирует РБК выступление автора законопроекта, депутата Василия Пискарева в Госдуме.

По его словам, ежегодная подача деклараций чиновниками и их публикация для общественности — это «архаичная система», поэтому от нее пора избавиться.

Депутат Евгений Марченко заявил, что концепция подачи деклараций о доходах была «навязана» России при ее вступлении в международную организацию ГРЕКО (Группа организаций по борьбе с коррупцией, была создана Советом Европы в 1999 году).

Еще по теме
Прямая линия в 2025 году: как задать вопрос Путину
Стало известно о просьбах «видных россиян» к Путину вернуть Урганта
Кадыров поставил условие участия в выборах в 2026 году
Захарова посоветовала Еврокомиссии «улететь с планеты»
смотреть все
Политика #Россия #Законы
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
Названа лучшая игра 2025 года
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
Epic Games Store запустил новогоднюю распродажу игр
Обсуждение (4)
Картина дня
Ежегодные декларации о доходах чиновников и депутатов отменили
Залужный заявил о риске гражданской войны на Украине
Автопром стал худшей отраслью российской промышленности
Верховный суд принял решение по «делу Долиной»
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
38
Трамп призвал Зеленского смириться с потерей территорий
34
СБУ моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте
33
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
25
Кремль потребует на переговорах гарантии по Украине
18
Захарова сочла мост в Новосибирске примером превосходства над Западом