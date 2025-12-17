Госдума запретила исполнение решений иностранных судов

Госдума приняла закон, вводящий запрет на исполнение постановлений судов иностранных государств по уголовным делам, если их правомочия установлены без участия России.

Аналогичное ограничение распространяется и на решения международных судебных органов. Такие решения не подлежат исполнению в России, если компетенция этих органов не вытекает либо из международного договора, участником которого является РФ, либо из резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятой в пределах полномочий, закрепленных уставом ООН.

Обязательность постановлений международных судов и арбитражей в России определяется международными договорами РФ, следует их пояснительной записки к законопроекту.

Если принятый Думой закон вступит в силу, то Россия сможет, например, не исполнять приговоры Международного уголовного суда или возможного межгосударственного «трибунала по Украине».