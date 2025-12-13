НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы

Источник:
Sibnet.ru
100 1
Евросоюз (Европарламент)
Фото: © European Parliament

Евросоюз утвердил бессрочную блокировку суверенных активов России до момента выплаты Москвой репараций Киеву, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«ЕС только что принял решение о бессрочной заморозке российских активов. Это гарантирует, что до 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, если только Москва полностью не выплатит репарации Киеву за причиненный ущерб», — написала она в соцсети Х.

Бессрочная блокировка активов России позволит избежать голосования каждые полгода по поводу продления их заморозки. Теперь руководство ЕС намерено добиться согласия об экспроприации российских активов на саммите 18–19 декабря.

Банк России 12 декабря подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, где хранится 185 миллиардов евро из числа российских активов. Причиной стали «незаконные действия Euroclear», причиняющие убытки регулятору.

Еще по теме
Объемы выдачи кредиток обновили многолетний минимум
Трамп заявил об угрозе «доиграться до третьей мировой»
Фон дер Ляйен попросила Трампа не лезть в европейские дела
Трамп заявил, что Зеленскому не понравился мирный план
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Инопланетный маршрут: куда летит объект 3I/ATLAS
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Бензин в России стал дороже, чем в США
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
Евросоюз бессрочно заморозил российские активы
СБУ моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте
Названа лучшая игра 2025 года
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Qprovessional

я один логику не понял, сроки сдачи моста постоянно срывались, поэтому мы превосходим запад..О_О

Uynachalnica

Сама то приедет испытывать на КАМАЗе? Как можно долгострой в примеры превосходства заносить? От чего...

denr32

Я всегда люблю рыбную струганину с перцом и солью , добавлю ее новерное не любит только тот который ее...

Maniac.

Чему ты удивляешься? Наши чиновники хвастаются, что спустя полтора года заблокированный на территории...