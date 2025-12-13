Евросоюз бессрочно заморозил российские активы

Евросоюз утвердил бессрочную блокировку суверенных активов России до момента выплаты Москвой репараций Киеву, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«ЕС только что принял решение о бессрочной заморозке российских активов. Это гарантирует, что до 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, если только Москва полностью не выплатит репарации Киеву за причиненный ущерб», — написала она в соцсети Х.

Бессрочная блокировка активов России позволит избежать голосования каждые полгода по поводу продления их заморозки. Теперь руководство ЕС намерено добиться согласия об экспроприации российских активов на саммите 18–19 декабря.

Банк России 12 декабря подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, где хранится 185 миллиардов евро из числа российских активов. Причиной стали «незаконные действия Euroclear», причиняющие убытки регулятору.