НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СБУ моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте

Источник:
Sibnet.ru
325 7
Боец ВСУ в защитном комплект
Боец ВСУ в защитном комплект
Фото: Support Forces of Ukraine Command / CC BY 4.0

Служба безопасности Украины (СБУ) смоделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Ртищев.

«Одно из направлений подготовки моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей», — сказал на пресс-конференции Ртищев.

По его словам, бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак курировал организацию, логистику и финансовые потоки для ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций. Маршруты поставок шли через Польшу и Румынию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамое необычное ядерное оружие

Генерал подчеркнул, это создает риски создания Украиной «грязной бомбы» с последующим ее применением «под чужим флагом».

«Грязная бомба» — взрывное устройство, начиненное радиоактивными веществами. При ее подрыве ядерной реакции не происходит, но ее радиоактивная начинка распыляется ударной волной по большой территории, загрязняя местность. 

Еще по теме
ФСБ застрелила двух исполнителей теракта на железной дороге Алтая
Целью убийства на кладбище был Сергей Шойгу
Высшее должностное лицо России планировали убить на кладбище
ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом»
смотреть все
Оборона #Силовые структуры #Конфликты
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Российские танки стали оборудовать пластиковой защитой «Одуванчик»
Инопланетный маршрут: куда летит объект 3I/ATLAS
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Обсуждение (7)
Картина дня
СБУ моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте
Трамп заявил об угрозе «доиграться до третьей мировой»
Фон дер Ляйен попросила Трампа не лезть в европейские дела
Британский флот отследил российскую подлодку в Ла‑Манше
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Uynachalnica

Оно у нас 25 лет уже как! Вот-вот америгу обгоним, осталось только потерпеть еще немного, и так всё в...

-2rist-

сюжет многократно пересказывался в различных сказках, где султан или король, переодеваясь в простолюдина,лично...

se 34

Чет даже подташнивать начало как посмотрел фотографии

ERMOL33

Цитата(-2rist- @ 10.12.2025, 11:20) сюжет многократно пересказывался в различных сказках, где султан...