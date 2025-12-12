СБУ моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте

Служба безопасности Украины (СБУ) смоделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Ртищев.

«Одно из направлений подготовки моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей», — сказал на пресс-конференции Ртищев.

По его словам, бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак курировал организацию, логистику и финансовые потоки для ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций. Маршруты поставок шли через Польшу и Румынию.

Генерал подчеркнул, это создает риски создания Украиной «грязной бомбы» с последующим ее применением «под чужим флагом».

«Грязная бомба» — взрывное устройство, начиненное радиоактивными веществами. При ее подрыве ядерной реакции не происходит, но ее радиоактивная начинка распыляется ударной волной по большой территории, загрязняя местность.