Объемы выдачи кредиток обновили многолетний минимум

«Коммерсантъ»
Объемы выдачи кредитных карт в ноябре 2025 года опустились ниже 130 миллиардов рублей, откатившись к показателю апреля 2022 года, следует из данных БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ).

Снижение объемов выдачи кредитных карт связано с жесткими денежно-кредитными условия, а также сохраняющимся макропруденциальными лимитами, ограничивающие выдачи заемщикам с повышенной долговой нагрузкой, пояснил «Коммерсанту» управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему ужесточились условия по кредиткам

Объемы выдачи кредитных карт в ноябре 2025 года достигли трехлетнего минимума, опустившись до 129,5 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим месяцем выдачи сократились на 5%, с конца лета — на 25%, констатирует БКИ.

Кроме того, банки сами могут ужесточать политику по выдаче кредитных карт. В ответ на изменение качества сформированного портфеля или входящего потока «банки могут корректировать свои риск-политики», отметил Доронкин.

