Трамп заявил об угрозе «доиграться до третьей мировой»

Источник:
РБК
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент Соедиенных Штатов Дональд Трамп с тревогой указал на опасные игры, которые могут привести к третьей мировой войне, отметив миротворческую роль США

«Подобные вещи заканчиваются третьими мировыми войнами. Я говорил на днях: если все продолжат играть в такие игры, вы закончите третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое», — приводит РБК заявление Трампа, сделанное им в Белом доме.

Он отметил, что это «не повлияло бы на Соединенные Штаты, если бы ситуация не вышла из-под контроля».

США не вовлечены в конфликт, а только в переговоры, при этом Украина и Европа хотят, чтобы Вашингтон участвовал в разрешении ситуации, подчеркнул Трамп.

По его словам, он думал, что Вашингтон очень близок к заключению сделки с Россией и Украиной, но вопрос с территориями оказался проблемным. «Это, знаете ли, немного сложно, потому что вы делите землю определенным образом. Это не самое простое дело», — сказал он.

