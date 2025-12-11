Евросоюз согласовал бессрочную заморозку активов России

Страны Евросоюза договорились заблокировать российские суверенные активы на неопределенный срок.

Решение будет принято на основании статьи 122 Договора о Европейском союзе, предусматривающей принятие мер при чрезвычайных обстоятельствах по принципу квалифицированного большинства, а не единогласным решением, пишет Euractiv.

Еврокомиссия намерена направить доходы от замороженных активов на кредит Украине в ближайшие два года. Для этого нужно, чтобы активы были заблокированы на неопределенный срок. Сейчас они блокируются каждые полгода.

Утвердить решение могут уже 18–19 декабря на саммите лидеров ЕС. Отмечается, что бессрочная блокировка суверенных активов позволит европейским властям сохранить рычаги давления на Россию на фоне обсуждения мирного урегулирования военного конфликта на Украине.

Значительная часть суверенных российских активов хранится в депозитарии Euroclear на территории Бельгии. Речь идет о сумме примерно в 210 миллиардов евро.