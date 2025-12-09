Росфинмониторинг получил доступ к переводам по картам «Мир»

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий Росфинмониторингу получать информацию об операциях Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир») по банковским картам и через систему быстрых платежей.

Документ опубликован на сайте Госдумы и вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Он дополняет «антиотмывочное» законодательство. Теперь Росфинмониторинг сможет получать информацию от Национальной системы платежных карт — оператора СБП, системы «Мир» и единого QR-кода.

Закон направлен на восполнение пробелов в информации, имеющейся у Росфинмониторинга о переводах денежных средств, осуществляемых с использованием указанных систем. При этом Национальная система платежных карт не имеет права разглашать факт передачи этих данных.

Порядок и сроки обмена информацией будут определяться соглашением между Росфинмониторингом и оператором платежных систем, согласованным с Центральным банком.