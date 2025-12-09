НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Росфинмониторинг получил доступ к переводам по картам «Мир»

Источник:
Sibnet.ru
268 2
Карта Мир
Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий Росфинмониторингу получать информацию об операциях Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир») по банковским картам и через систему быстрых платежей.

Документ опубликован на сайте Госдумы и вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Он дополняет «антиотмывочное» законодательство. Теперь Росфинмониторинг сможет получать информацию от Национальной системы платежных карт — оператора СБП, системы «Мир» и единого QR-кода.

Закон направлен на восполнение пробелов в информации, имеющейся у Росфинмониторинга о переводах денежных средств, осуществляемых с использованием указанных систем. При этом Национальная система платежных карт не имеет права разглашать факт передачи этих данных.

Порядок и сроки обмена информацией будут определяться соглашением между Росфинмониторингом и оператором платежных систем, согласованным с Центральным банком.

Еще по теме
Симулятор Mirai: как стать трейдером криптовалют без риска
Золотой запас России за год вырос на $112 млрд
Корпоративную выплату при рождении ребенка повысят до 1 млн рублей
Банк России обяжет банки привязать счета россиян к ИНН
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Названы самые популярные в России наушники
Западные эксперты раскрыли главное преимущество Су‑57 перед F‑35
Россия рухнула в глобальном индексе качества интернета
Путин назвал причину распада СССР
Обсуждение (2)
Картина дня
Трамп заявил об «огромном потенциале» Крыма
Самолет Ан‑22 «Антей» упал в Ивановской области
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Названа главная задача российской армии после взятия Покровска
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

physx

Не боксуем, а работаем хирургическим методом.

Qprovessional

всех бюджетников добровольно принудительно согнали

pepelmetal

Ну понятно что ты больше всех вместе взятых экспертов знаешь, но ты бы им помог что-ли, поделился бы...

Uynachalnica

Наконец то, обогнали даже США!