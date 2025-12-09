НАВЕРХ
Раскрыты подробности сделки по продаже квартиры Долиной

Источник:
«112»
Лариса Долина
Лариса Долина
Фото: Роман Горелов / CC BY-SA 3.0

Раскрыты новые подробности сделки по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. В частности, исполнительница получила от Полины Лурье один миллион рублей в качестве аванса.

Лурье искала квартиру для покупки, просматривала объявления в интернете и нашла понравившееся ей жилье. Риелтор рассказал ей, что эта квартира принадлежит медийному лицу, пишет телеграм-канал «112» со ссылкой на источник, знакомый с процессом.

Отмечается, что для Лурье покупка элитной недвижимости выглядела как стандартная процедура. Она встретилась с Долиной и отдала ей задаток, в свою очередь певица написала ей расписку. При этом певица вела себя спокойно и естественно.

Все шло нормально до момента, когда Долина должна была освободить квартиру и не сделала этого. Вместо этого Лурье стала получать угрозы от некоего «Игоря Андреевича», который начал писать ей в мессенджере.

После этого правоохранители задержали риелтора покупательницы. Лурье поехала в квартиру, но не смогла попасть внутрь, так как ее не пустила охрана. Тогда она вызвала полицию, инициировав разбирательство.

ЧП #Громкое дело
