Госдума продлила действие параллельного импорта

Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении на 2026 год специального антисанкционного регулирования в экономике, включая так называемый параллельный импорт.

Механизм параллельного импорта позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, производителя или дилера. Он действует в России с мая 2022 года и призван снизить негативное влияние санкций стран Запада на российскую экономику.

Его продление поможет «осуществить насыщение российского рынка необходимыми социально значимыми товарами», отмечается в документе. Минпромторг 27 ноября опубликовал обновленный список товаров, которые разрешено ввозить в РФ по схеме параллельного импорта.

Закон продлевает право правительства формировать перечень таких товаров еще на год. Речь в инициативе идет о продукции, на которую не распространяются отдельные положения Гражданского кодекса о защите интеллектуальной собственности и товарных знаков.