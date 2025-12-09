Военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей упал в Ивановской области, на борту находились семь человек, сообщили в оперативных службах.

«По предварительным данным, в Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22. На борту находились семь человек», — рассказал ТАСС источник в оперативных службах.

На место ЧП выдвинулись спасатели. Крушение произошло в районе Уводьского водохранилища, фрагменты самолета найдены на воде. Известно, что Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.

«Борт совершал плановый облет после ремонта. Место крушения находится в районе Уводьского водохранилища, на воде обнаружены фрагменты самолета», — сказал источник.