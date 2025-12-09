Золотой запас России за год вырос на $112 млрд

Российский золотой запас благодаря росту цен на драгметалл всего за год вырос на 112 миллиардов долларов, следует из опубликованных данных Банка России.

Так, на начало декабря прошлого года Банк России держал в хранилищах золотых слитков на 198,1 миллиарда долларов, а через год — уже на 310,7 миллиарда, приводит РИА Новости данные ЦБ.

Все благодаря ралли на рынке золота: цены на металл за последние 12 месяцев выросли в 1,6 раза — до 4,3 тысячи долларов с 2,6 тысячи за тройскую унцию.

В то же время в физическом выражении российский запас золота, наоборот, немного снизился. По последним доступным данным, он составлял 2326,5 тонны, а ровно год назад был на шесть тонн больше.

Доля золота в российских резервах на начало декабря составила 42,3 процента. При этом валютная часть международных активов России за последний год выросла всего на 1,3 процента, достигнув 423,9 миллиарда долларов.