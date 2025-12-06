Конфискация российских активов уничтожит евро

Передача замороженных в Европе российских активов Киеву поставит под угрозу глобальный статус евро, которая на сегодня является крупнейшей после доллара резервной валютой.

Попытка использовать российские национальные активы для предоставления кредита Украине снизит желание инвесторов держать свои активы в европейской валюте, пишет Financial Times со ссылкой на участников финансового рынка.

По оценке аналитиков, такой шаг может поставить под угрозу статус евро как безопасной валюты. План по изъятию российских активов приведет к тому, что инвесторы потребуют «геополитическую премию» за владение активами в евро.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила депутатов Европарламента, что план с использованием российских активов выходит за рамки международного права.

Восприятие Европы как региона с сильным соблюдением закона — один из ключевых факторов доверия инвесторов. Если это будет подорвано, азиатские и ближневосточные инвесторы могут перейти на альтернативные вложения, что потенциально ослабит евро.

Еврокомиссия ранее предложила выделить Киеву средства в кредит, обеспечив их российскими активами, которые хранятся в депозитарии Euroclear. При этом Украина якобы вернет долг после того, как Россия выплатит ей репарации.