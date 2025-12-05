Канал India Today показал мультфильм о дружбе Путина и Моди

Телеканал India Today показал мультфильм о дружбе президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендра Моди, одновременно потролив американского лидера Дональда Трампа.

В мультфильме Путин и Моди едут на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют известную в Индии песню о дружбе.

Затем они, весело смеясь, проносятся мимо зенитно-ракетных комплексов С-400. После подъезжают к АЗС и заправляются из колонки с надписью «Россия», игнорируя колонку с надписью «США», у которой что-то злобно кричит Трамп.

Сейчас в Индии проходит государственный визит Путина. Индийские власти встречают президента России с небывалыми почестями.

США критикуют Индию за закупку российских вооружений, в том числе ЗРК С-400. Трамп также требует от Нью-Дели прекратить импорт российской нефти, угрожая Моди огромными пошлинами.