Зампредседателя Совбеза РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев получил премию «Юрист года». Его наградили в номинации «За особый вклад в развитие государства и права».

Номинация «За особый вклад в развитие государства и права» учреждена только в этом году. В этой же категории премию получил бывший премьер-министр и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин и бывшая председатель Верховного суда Ирина Подносова — посмертно.

«Пропорционально населению у нас сейчас количество юристов такое же, как в Соединенных Штатах», — цитирует Медведева ТАСС. По его данным, в профессии работают около 1 миллиона человек.

Премию «Юрист года» учредил в 2008 году как раз президент Медведев. Награда является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед государством и обществом.