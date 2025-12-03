НАВЕРХ
Глава АвтоВАЗа рассказал о работе над новой моделью

Источник:
ТАСС
АвтоВАЗ представит новую модель, минивэн, когда российский авторынок начнет оживать и появится спрос, сообщил глава компании Максим Соколов на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Рынок в 2025 году был очень вялым, и поэтому там точно не до новых, скажем так, моделей, да еще в таком достаточно узком сегменте. Это не массовая модель, не седаны, не кроссоверы», — цитирует Соколова ТАСС.

Глава АвтоВАЗа отметил, что, как только ситуация станет меняться, минивэн сразу представят рынку, обеспечив его инжиниринговые и тестовые испытания.

В марте вице-президент АвтоВАЗа Сергей Громак сообщал, что компания планирует начать в 2027 году производство семейного минивэна, в котором будет от пяти до семи мест. Общий объем инвестиций в проект он оценивал в 21 миллиард рублей.

Тема: Русские машины
Авто #Автопром
