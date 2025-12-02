НАВЕРХ
Продажи новых и двадцатилетних машин в России сравнялись

Источник:
Sibnet.ru
325 0
Неправильная парковка
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Продажи автомобилей старше 20 лет в России приблизились по объемам к продажам новых машин, сообщило маркетинговое агентство «НАПИ».

С января по октябрь в 2025 году было продано 0,93 миллиона автомобилей старше 20 лет, а новых — больше лишь на 0,12 миллиона единиц.

Всего за 10 месяцев этого года в России было реализовано 4,88 миллиона подержанных автомобилей. Увеличились продажи машин в возрасте 11-15 лет и старше 20 лет.

Средний возраст автомобиля в стране составил 19 лет, легкового авто — 16 лет, говорил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, это плохой показатель.

Обсуждение (0)
Топ комментариев

olegsbeglov

Так и есть. Народ не может себе позволить машины помоложе. Это показатель нищеты населения. Вытянули...

corrector

И нищего населения нет денег, нет, не нойте

Antares

Вы не понимаете! Это другое. Всё по просьбам трудящихся.

~ST~

в любой металлоприёмки авто утилизируют и ещё денег дадут.