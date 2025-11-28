НАВЕРХ
Путин утвердил повышение НДС

Источник:
Sibnet.ru
Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает повышение ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. Соответствующий документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, льготная ставка в 10% сохраняется для продуктов питания, лекарств, медицинской продукции, товаров для детей, периодики, книг и племенных животных.

При этом молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира исключаются из этого перечня, после вступления закона в силу они будут облагаться по ставке 22%, следует из подписанного Путиным документа.

Меры по повышению приняты в целях соблюдения баланса интересов государства, общества и бизнеса и с учетом необходимости финансового обеспечения приоритетов бюджетной и налоговой политики.

