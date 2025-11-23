Зачем нужна вода с электролитами, и где ее взять

Вода с электролитами нужна для восполнения в организме необходимых для его функционирования веществ, которые выводятся с мочой и потом, а также при диарее и рвоте, рассказала эксперт Роскачества, врач-кардиолог Мария Королева.
Электролиты — это минералы (натрий, хлор, калий, магний и кальций), которые при растворении в жидкостях организма распадаются на ионы, способные проводить электрический ток. Они необходимы для нормального функционирования клеток тканей и органов, а именно:
- водно-солевого баланса внутри и снаружи клеток;
- артериального давления;
- уровня сахара в крови;
- кислотно-щелочного равновесия (рН);
- плотности костной ткани;
- нормального сокращения мышц, включая миокард (сердечную мышцу);
- передачи нервных импульсов.
Люди получают электролиты с пищей и питьем. При нормальном самочувствии их вполне хватает для нормальной работы организма. Но резкий дефицит этих веществ может образоваться при диарее, рвоте или жаркой погоде, пояснила врач.Потеря всего 2% воды от общей массы тела может привести к снижению умственной работоспособности. С потом организм теряет значительное количество натрия и небольшое количество калия, кальция и магния.
По словам врача, нехватка электролитов характерна для спортсменов. В ходе длительных тяжелых тренировок (например, пробежек в жаркую погоду) с потом выходит много влаги и ценных веществ.
Где взять электролиты
В среднем один литр водопроводной воды содержит более 1% от суточной нормы потребления натрия, кальция и магния, но практически не содержит калия. Есть специальные жидкости с повышенным содержанием электролитов:
- спортивные напитки-изотоники (или порошки-изотоники для растворения в воде);
- медицинские регидратационные растворы (или порошки, типа «Регидрона», для растворения в воде);
- вода с электролитами для повседневного употребления.
Ценные минералы в различной концентрации и пропорциях также содержатся в минеральной воде, огуречном рассоле, кокосовой воде.
При необходимости воду с электролитами можно сделать в домашних условиях. Вот один из рецептов:
- два стакана (480 миллилитров) холодной воды.
- полтора стакана (360 миллилитров) несладкой кокосовой воды;
- четверть стакана (60 миллилитров) сока лайма;
- четверть стакана (60 миллилитров) лимонного сока;
- четверть чайной ложки соли.
Этот напиток освежает, восполняет электролиты и при этом не содержит сахара, искусственных красителей или ароматизаторов, посоветовала Королева.