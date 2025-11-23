Зачем нужна вода с электролитами, и где ее взять

Вода с электролитами нужна для восполнения в организме необходимых для его функционирования веществ, которые выводятся с мочой и потом, а также при диарее и рвоте, рассказала эксперт Роскачества, врач-кардиолог Мария Королева.

Электролиты — это минералы (натрий, хлор, калий, магний и кальций), которые при растворении в жидкостях организма распадаются на ионы, способные проводить электрический ток. Они необходимы для нормального функционирования клеток тканей и органов, а именно:

водно-солевого баланса внутри и снаружи клеток;

артериального давления;

уровня сахара в крови;

кислотно-щелочного равновесия (рН);

плотности костной ткани;

нормального сокращения мышц, включая миокард (сердечную мышцу);

передачи нервных импульсов.

Люди получают электролиты с пищей и питьем. При нормальном самочувствии их вполне хватает для нормальной работы организма. Но резкий дефицит этих веществ может образоваться при диарее, рвоте или жаркой погоде, пояснила врач.

Потеря всего 2% воды от общей массы тела может привести к снижению умственной работоспособности. С потом организм теряет значительное количество натрия и небольшое количество калия, кальция и магния.

По словам врача, нехватка электролитов характерна для спортсменов. В ходе длительных тяжелых тренировок (например, пробежек в жаркую погоду) с потом выходит много влаги и ценных веществ.

Где взять электролиты

В среднем один литр водопроводной воды содержит более 1% от суточной нормы потребления натрия, кальция и магния, но практически не содержит калия. Есть специальные жидкости с повышенным содержанием электролитов:

спортивные напитки-изотоники (или порошки-изотоники для растворения в воде);

медицинские регидратационные растворы (или порошки, типа «Регидрона», для растворения в воде);

вода с электролитами для повседневного употребления.

Ценные минералы в различной концентрации и пропорциях также содержатся в минеральной воде, огуречном рассоле, кокосовой воде.

При необходимости воду с электролитами можно сделать в домашних условиях. Вот один из рецептов:

два стакана (480 миллилитров) холодной воды.

полтора стакана (360 миллилитров) несладкой кокосовой воды;

четверть стакана (60 миллилитров) сока лайма;

четверть стакана (60 миллилитров) лимонного сока;

четверть чайной ложки соли.

Этот напиток освежает, восполняет электролиты и при этом не содержит сахара, искусственных красителей или ароматизаторов, посоветовала Королева.