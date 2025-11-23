Врач объяснила заторможенность после недосыпа

Мозг при недостатке сна периодически «проваливается» в короткие эпизоды, похожие на дремоту, — это защитный механизм, рассказала доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Человеческий мозг при регулярных «провалах в дремоту» из-за недосыпа работает как компьютер, который пытается чистить кэш прямо во время игры, объяснила Павлова.

«Цена этой уборки — внимание. Когда мозг переключается на внутреннюю чистку, падает скорость реакции, сужаются зрачки, и человек буквально на доли секунды "отключается" от происходящего», — написала врач в своем телеграм-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как восстановить режим сна?

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что в моменты «провала в дремоту» спинномозговая жидкость начинает активно циркулировать, вымывая отходы обмена веществ — то, что обычно происходит ночью.

«Так что невнимательность после недосыпа — не просто усталость, а защитный механизм: мозг выбирает очистку вместо концентрации. Одна неудачная ночь — и внимание уже "спотыкается"», — предупредила Павлова.