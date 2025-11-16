Самый красивый звездный дождь прольется над Землей

Пик самого зрелищного звездопада года придется на ночь 17 ноября. Метеорный поток Леониды будет виден даже невооруженным глазом из любой точки Земли. Разбираемся, с чем связан звездопад, а также где и как его смотреть.

Леониды считаются одним из самых впечатляющих метеорных потоков — обычно его метеоры движутся с огромной скоростью порядка 70 километров в секунду, оставляя длинный хвост зелено-голубого цвета. Длительность красивого шлейфа в небе может достигать пяти минут.

Когда и как наблюдать метеорный поток Леониды

Звездопад Леониды активен по 30 ноября, его в 2025 году придется на 16–17 ноября. Также не исключены небольшие всплески активности в последующие дни. В пиковые часы наблюдатели увидят до 15 метеоров в час.

Радиант метеорного потока находится в созвездии Льва — кажется, что метеоры Леонид появляются оттуда. Однако метеоры, летящие дальше от радианта, будут иметь более длинные хвосты, поэтому лучше держать в поле зрения как можно большую часть ночного неба.

Примерно каждые 33 года жители Земли могут наблюдать «звездный шторм» Леониды, пик которого может достигать тысяч метеоров в час. Так, в 1833 году количество метеоров в середине ноября доходило до 100 тысяч в час, что вызвало небывалый ажиотаж.

Условия для наблюдений в этом году благоприятные — максимум активности потока произойдет за несколько дней до новолуния, поэтому сверкающие метеоры будут отлично видны на темном небе.

Наблюдать Леониды рекомендуют до рассвета — созвездие Льва поднимается над горизонтом около полуночи, только после этого появляются метеоры. Предельной высоты радиант Леонид достигнет к утренним часам — именно тогда количество падающих звезд достигнет максимума.

Несмотря на то, что звездопадом можно любоваться невооруженным глазом из любой точки Земли, лучше всего найти локацию вдали от городских огней и ярких источников искусственного света. Например, выезд за город повысит шансы увидеть больше метеоров.

Откуда берутся падающие звезды

Источник метеорного потока Леонид — комета 55P/Темпеля-Туттля, открытая 19 декабря 1865 год немецким астрономом Эрнстом Темпелем. Как только хвостатая странница приближается к Солнцу на минимальное расстояние, на Землю проливается «звездный дождь».

То, что эта комета может быть связана с метеорным потоком Леониды, первым 2 февраля 1867 года заметил итальянский астроном Джованни Скиапарелли. Ученый обратил внимание, что орбита кометы показала почти идеальное совпадение с ноябрьским потоком 1866 года.

Комета Темпеля-Туттля обладает длительным периодом обращения вокруг Солнца — более 33,2 года. Именно поэтому каждые 33 года земляне наблюдают в середине ноября «звездный шторм». Ближайшее зрелище такого рода ожидается 17 ноября 2033 года.