Египет вдвое повысит стоимость въездных виз

Egypt Today
Египет
Парламент Египта одобрил проект закона о повышении платы за услуги МИД, в результате чего туристические визы в страну после Нового года подорожают с 25 долларов до 45 долларов.

Речь идет о консульских сборах за услуги, предоставляемые Министерством иностранных дел Египта. В результате изменений въездная виза в Египет может подорожать почти вдвое — в российской валюте примерно до 3,6 тысячи рублей.

Цель законопроекта — перераспределить доходы и направить деньги от туристических сборов на развитие и модернизацию египетских дипломатических представительств, посольств и консульств за рубежом, пишет Egypt Today.

Сейчас российские туристы платят визовый сбор в 25 долларов при въезде в Египет через международные аэропорты Каира и Хургады. При въезде в страну через международный аэропорт Шарм-эль-Шейха на срок до 15 дней ставится бесплатный «синайский штамп».

Однако если после этого туристы с этим штампом выезжают за пределы региона — например, в Каир или для посещения Великих Пирамид, то им необходимо оплатить визу.

