Shaman растерял доверие россиян

Источник:
РБК
724 0
Shaman
Фото: © SHAMAN

Россияне стали меньше доверять певцу Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), следует из рейтинга лидеров мнений, составленного «Ромиром». Он не единственный в списке тех, доверие к кому пошатнулось, хотя пятерка лидеров не изменилась.

Shaman занимает 29 место, потеряв 15 позиций, приводит РБК данным исследования. Значительнее остальных в рейтинге также просели певица Валерия (Анна Перфилова), телеведущая Ксения Бородина, журналист Артем Шейнин.

Пятерка лидеров рейтинга с лета не изменилась, они расположились в таком порядке: тележурналист Владимир Соловьев, кинорежиссер Никита Михалков, телеведущий Андрей Малахов, актер Константин Хабенский, шоумен Павел Воля.

Shaman не смог зарегистрировать бренд «Я русский»

В исследовании «Ромира» участвуют 40 тысяч респондентов старше 14 лет со всей территории России. Они отвечают на вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего». По результатам замера составлен рейтинг доверия публичным личностям России (за исключением иностранных агентов).

Культгид #Шоу-бизнес #Общество
