Чувства россиян стали причиной отказа Shaman’у в бренде «Я русский»

Певцу Shaman’у (Ярославу Дронову) отказали в регистрации бренда «Я русский» на алкоголь из-за опасения оскорбить чувство достоинства россиян, сообщается в материалах Роспантента.

Shaman в октябре 2024 года подал заявки на регистрацию товарного знака «Я русский». Первая касалась производства алкогольных напитков, в том числе водки. Вторая была на 17 категорий товаров и услуг (включая шампуни, пены для ванн, мыло, ароматизаторы воздуха, помаду, блестки для ногтей, игрушки для взрослых). В начале марта стало известно, что Роспатент отказал в регистрации бренда. Сейчас появилось разъяснение.

«Заявленное обозначение может быть воспринято общественностью как оскорбляющее чувство достоинства людей, поскольку данное обозначение способно вызвать прямую ассоциацию между национальностью и, в частности, употреблением алкогольной продукции. Регистрация подобных обозначений может быть признана противоречащей общественным интересам», — приводит телеграм-канал Baza решение Роспанента.

В документе говорится, что заявленное Дроновым обозначение товарного знака очень похоже на «Русскую водку», право пользования которым принадлежит ряду компаний (в том числе заводу «Кристалл», «Русский стандарт» и еще десятку производителей).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Shaman раскрыл интимные подробности о своем гардеробе

Специалисты Роспатента отметили, что обозначение «Я русский» не способно выполнять основную функцию товарного знака — индивидуализировать товары заявителя, то есть выделять их из массы других.

Сам Shaman объяснял, что сразу понимал: что регистрация бренда «Я русский» невозможна, и он так привлекал внимание, что эта фраза уже используется «для алкогольной продукции, игрушек для взрослых и всякого рода ширпотреба сомнительного качества».

«Каждый человек в нашей стране будет знать, что никто не может зарегистрировать и использовать сакральные для нашего народа слова "Я русский"», — написал певец в телеграм-канале.