ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала операцию разведок Украины и Великобритании по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков, обещая им выплатить 3 миллиона долларов.

«В последующем спецслужба планировала направить самолет с ракетой "Кинжал" в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанце, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны», — говорится в сообщении ЦОС.

В ролике ведомства один из пилотов рассказывает о вербовке. Он говорит, что ему предлагали 1 миллион долларов за МиГ-31, затем сумма была увеличена до 3 миллионов долларов, если самолет будет оснащен «Кинжалом», а также гражданство одной из западных стран. Куратор присылал ему видео с пачками денег.

Стоимость истребителя МиГ-31 неизвестна: истребителя МиГ-35 оценивался в 45 миллионов долларов в 2011 году. По некоторым оценкам, стоимость производства одной ракеты «Кинжал» может составлять несколько миллионов долларов, учитывая сложность технологии и материалов.