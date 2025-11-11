Букеровскую премию присудили за роман «Плоть»

Лауреатом Букеровской премии 2025 года стал роман Flesh («Плоть») венгерско-британского писателя Дэвида Солоя, сообщается на сайте премии. Автор получил 50 тысяч фунтов стерлингов и золотую статуэтку.

Председатель жюри Родди Дойл уточнил, что судьи более пяти часов обсуждали шесть книг из шорт-листа, окончательный выбор был сделан единогласно из-за необычности романа. «Мы никогда не читали ничего подобного», — отметил он.

«Плоть» повествует о жизни венгерского эмигранта Иштвана, чья жизнь пошла под откос после несчастного случая в юности — он вступает в связь с замужней соседкой, что приводит к трагической гибели ее мужа и тюремному заключению героя.

Позже Иштван служит в армии, работает в частной охране в Лондоне, где женится на богатой женщине и ненадолго попадает в мир элиты, прежде чем в конечном итоге вернуться туда, откуда начал свой путь.

Ключевая особенность романа и его главного героя — это тотальная пассивность. Иштван практически не имеет внутренней жизни и просто реагирует на события, существуя прежде всего через свое физическое тело — «плоть».

Вместе с «Плотью» в шорт-лист премии вошли роман The Loneliness of Sonia and Sunny индийской писательницы Киран Десаи, The Land in Winter британского писателя Эндрю Миллера, а также произведения авторов из США: Flashlight Сьюзан Чой, The Rest of Our Lives Бенджамина Марковица и Audition Кэти Китамуры.