Минфин предложил ввести «технологический налог»

Минфин намерен ввести с 1 сентября 2026 года «технологичный налог», перечень продукции и размер сбора должно утвердить правительство.

Сбор предлагается ввести на импорт и производство отдельных видов товаров, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Соответствующие изменения планируется внести в Налоговый кодекс.

Одновременно Минфин предложил не взимать пошлину за внесение в систему «Честный знак» сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, соответствующий пункт предлагается убрать из законопроекта.

Предполагается, что новый сбор, которые будут взимать с производителей и импортеров технологичной продукции, пойдет в специальные фонды для поддержки важных для государства сегментов промышленности.