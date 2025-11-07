НАВЕРХ
Минфин предложил ввести «технологический налог»

«Интерфакс»
Радиосвязь
Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Минфин намерен ввести с 1 сентября 2026 года «технологичный налог», перечень продукции и размер сбора должно утвердить правительство.

Сбор предлагается ввести на импорт и производство отдельных видов товаров, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Соответствующие изменения планируется внести в Налоговый кодекс.

Одновременно Минфин предложил не взимать пошлину за внесение в систему «Честный знак» сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, соответствующий пункт предлагается убрать из законопроекта.

Предполагается, что новый сбор, которые будут взимать с производителей и импортеров технологичной продукции, пойдет в специальные фонды для поддержки важных для государства сегментов промышленности.

