США запустили баллистическую ракету Minutеman III

США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minutеman III, сообщают Космические силы США. В рамках запуска военные провели оценку текущей надежности, боевой готовности и точности системы ракеты.

Minutеman III была запущена без ядерной боеголовки с авиабазы Ванденберг в штате Калифорнии. Ракета пролетела около 6,7 тысяч километров до испытательного полигона на атолле Кваджалейн.

Учения получили обозначение GT 254. Испытания прошли успешно, ракета подтвердила надежность, адаптивность и модульность системы вооружения, отмечается в сообщении.

Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная ракета весом 36 тонн с дальностью полета около 9,5 тысяч километров. На вооружении США стоят 400 таких ракет.

