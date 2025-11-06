НАВЕРХ
Россия испытает вездеход на водородном топливе

Источник:
«Известия»
Первый водородный российский вездеход
Первый водородный российский вездеход "Русак"
Фото: ООО «ПРОМТЕКС» / CC BY-SA 3.0

Первый в России вездеход с энергоустановкой на водородном топливе «Русак» проходит ходовые испытание на подмосковном полигоне. Разработка поможет в создании экологичных карьерных самосвалов.

Водородная энергетика — это максимально экологичная технология, когда продуктами переработки являются электричество и вода. При этом водородные двигатели более энергоемкие, чем машины на электробатареях. «Русак» показал, что может перевозить восемь пассажиров и 2,5 тонны груза на 500 километров со скоростью до 60 километров в час.

«Это не серийное изделие. Оно создано для отработки в масштабе один к десяти технологий для карьерного самосвала на газовом топливе. Это, по сути, инженерный стенд для поверки их автономности, энергосистем и систем управления», цитируют «Известия» гендиректора Инжинирингового центра «Автономная энергетика» МФТИ Юрия Васильева. 

Утильсбор: что меняется для покупателей иномарок

Через год проверенную на «Русаке» систему разработчики хотят показать на большой карьерной технике. Выпускать карьерные самосвалы на водородном топливе планируется на БелАЗе. Использование машину планируется уже в 2027 году.

Авто #Автопром #Транспорт и дороги
Обсуждение (0)
