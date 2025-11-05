НАВЕРХ
Shaman назвал 4 ноября предтечей 9 Мая

Sibnet.ru
Shaman в клипе на песню о Дне народного единства
Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) представил новую песню, посвященную Дню народного единства.

«Эта песня одинаково актуально звучала бы в боях у Полтавы, Бородино, за Брест, Сталинград и, конечно, наш Донбасс», — написал Shaman в телеграм-канале.

Песню написал сенатор Нижегородской области, экс-гитарист группы «Любэ» Александр Вайнберг. Он же исполняет часть куплетов и поет припев вместе с Shaman’ом.

«Четвертое ноября — предтеча девятого мая. День праздничный календаря, для Родины дата святая», — поется в припеве песни.

