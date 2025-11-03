НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Рейтинг одобрения Трампа в США рухнул

Источник:
Sibnet.ru
153 0
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа среди граждан США упал до 37%, обновив исторический минимум с начала его второго срока.

Уровень неодобрения действий президента достиг 63% и стал самым высоким за оба президентских срока Трампа, свидетельствуют данные опроса, проведенного службой SSRS для телеканала CNN.

Сам Трамп считает, что опросы общественного мнения врут. «Опросы лживых СМИ, как и сами эти новости, являются фальшивкой!» — писал он в конце апреля в соцсети Truth Social.

Самый высокий рейтинг одобрения главы Белого дома зафиксировали в январе 2017 года, вскоре после вступления в должность президента во время первого срока, — 49%. Сразу после вступления в должность президента в январе этого года рейтинг Трампа составлял 47%.

Политика #Мир
Обсуждение (0)
Uynachalnica

А че миллиардеров тут не указали, которые плачутся, что им надо помогать, так как народным достоянием...

_ASUS__

это знает что намеренно врёт скрывая первопричины событий ... на фоне уже практически свершившегося факта...

Удавиков

теперь запад санкции введут против омерики и счета заблокируют в банках

pepelmetal

Скачки на майдане с криками "русских на ножи" привели "несогласных" к десветотизации и делюдизации страны...