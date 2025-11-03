Рейтинг одобрения Трампа в США рухнул

Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа среди граждан США упал до 37%, обновив исторический минимум с начала его второго срока.

Уровень неодобрения действий президента достиг 63% и стал самым высоким за оба президентских срока Трампа, свидетельствуют данные опроса, проведенного службой SSRS для телеканала CNN.

Сам Трамп считает, что опросы общественного мнения врут. «Опросы лживых СМИ, как и сами эти новости, являются фальшивкой!» — писал он в конце апреля в соцсети Truth Social.

Самый высокий рейтинг одобрения главы Белого дома зафиксировали в январе 2017 года, вскоре после вступления в должность президента во время первого срока, — 49%. Сразу после вступления в должность президента в январе этого года рейтинг Трампа составлял 47%.