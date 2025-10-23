Треть россиян проводят в интернете более шести часов в день

Каждый третий житель России проводит онлайн более шести часов в день, а среднее время использования интернета превышает 4,5 часа, говорится в исследовании сервиса «Яндекс Ритм».

Самыми популярными занятиями в интернете являются отправка личных сообщений (63%) и просмотр страниц интернет-магазинов (59%). Почти 70% опрошенных отметили, что заходят в сеть перед сном, а каждый второй делает там покупки по вечерам.

«Согласно исследованию, 83% россиян ежедневно заходят в сеть, чтобы провести время за скроллингом лент. При этом среднее время пребывания в сети составляет 4 часа 35 минут в день, а каждый третий пользователь проводит онлайн более шести часов ежедневно», — цитирует исследование «Прайм».

Одновременно около половины пользователей заявили, что часто устают от массы информации в интернете и столько же испытывают раздражение, когда долго приходится искать нужный контент или товар. Еще треть респондентов считает, что поиск занимает больше времени и возникает усталость из-за большого количества неинтересного контента и предложений.