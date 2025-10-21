Володин объяснил введение наказания за диверсии с 14 лет

Законопроект об уголовной ответственности за диверсии с 14 лет, внесенный накануне в Госдуму, направлен на «защиту интересов страны и повышение ее безопасности», заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

В России зафиксировано увеличение количества диверсий. Если за период с 2019 по 2023 годы за них суммарно было осуждено 13 человек, то только за 2024 год — уже 48. В связи с этим разработан законопроект, «направленный на защиту интересов страны и повышение ее безопасности», написал в своем телеграм-канале Володин.

«Особые опасения вызывает вовлечение в диверсионную деятельность подростков, которые зачастую не отдают себе отчета в своих действиях. В погоне за легкими деньгами или же в форме игры, а также путем обмана и шантажа они становятся участниками преступлений», — отметил спикер Госдумы.

Законопроект предполагает:

за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности предусмотреть максимально жесткое наказание в виде пожизненного лишения свободы;

отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности;

ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение;

ввести запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;

установить в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершенные преступления;

за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, предусмотреть уголовную ответственность с 14 лет.

По словам Володина, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.