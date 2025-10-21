Володин объяснил введение наказания за диверсии с 14 лет

НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Володин объяснил введение уголовного наказания за диверсии с 14 лет

Источник:
Sibnet.ru
162 2
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Фото: © пресс-служба Госдумы

Законопроект об уголовной ответственности за диверсии с 14 лет, внесенный накануне в Госдуму, направлен на «защиту интересов страны и повышение ее безопасности», заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

В России зафиксировано увеличение количества диверсий. Если за период с 2019 по 2023 годы за них суммарно было осуждено 13 человек, то только за 2024 год — уже 48. В связи с этим разработан законопроект, «направленный на защиту интересов страны и повышение ее безопасности», написал в своем телеграм-канале Володин.

«Особые опасения вызывает вовлечение в диверсионную деятельность подростков, которые зачастую не отдают себе отчета в своих действиях. В погоне за легкими деньгами или же в форме игры, а также путем обмана и шантажа они становятся участниками преступлений», — отметил спикер Госдумы.

Законопроект предполагает:

  • за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности предусмотреть максимально жесткое наказание в виде пожизненного лишения свободы;
  • отменить сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности;
  • ограничить право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение;
  • ввести запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;
  • установить в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершенные преступления;
  • за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, которые несут особую опасность для общества, предусмотреть уголовную ответственность с 14 лет.

По словам Володина, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Еще по теме
Губернатор Самарской области матом уволил подчиненного
Энергетику будущего обсудят в России
Как свергли Никиту Хрущева. СПРАВКА
Путин назвал самые ценные подарки на день рождения
смотреть все
Политика #Россия #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Asus представила мощный игровой ПК размером с консоль
Стояние на Угре: как Русь избавилась от монголо-татарского ига
Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки
Обсуждение (2)
Картина дня
Володин объяснил введение наказания за диверсии с 14 лет
Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Женщина впервые стала премьер‑министром Японии
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1999 года
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

pepelmetal

Сношение зельки в асашай, уже становится доброй традицией

scorpion2777

Вот такой болт вместо "Томагавков"

the_great_white

3,5 года условно! страшное наказание...

mosquito__2010

по сообщениям телеграмм канала УВБ-76 логи сегодня 20 окт. 2025 г. прозвучали три слова -донкихотдыроколпосаженый5...