Власти Алтая начали поиск строителя перевала Кату-Ярык

Республиканское управление «Горно-Алтайавтодор» объявило тендер на строительство нового спуска на перевале Кату-Ярык, которое ведется уже 15 лет, следует из данных на портале госзакупок.

Кату-Ярык — один из самых живописных, но одновременно сложных и опасных перевалов Алтая. Существующий спуск не соответствует нормам строительства и безопасности. Это зигзаг длиной 3,5 километра, одноколейка на краю пропасти. Покрытие — грунт и камень, что в непогоду делает спуск и подъем еще сложнее.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит провести нарезку уступов, планировочные и укрепительные работы, устройство подпорной стенки, устройство перепадов из матрацев, укрепление кюветов матрацами и дренирующей насыпи, а также установить водопропускную трубу. Победителю торгов необходимо оборудовать три аварийных съезда.

Работы предстоит выполнить в два этапа до 20 декабря 2027 года.