Вучича разочаровало предложение России по поставкам газа

Источник:
РИА Новости
Сербский президент Александр Вучич
Сербский президент Александр Вучич
Фото: Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat / CC BY 4.0

Власти Сербии разочарованы, что предложение по продлению договора о поставках российского газа будет действовать только до конца года, заявил сербский президент Александр Вучич.

«Пришла весть из Москвы или Санкт-Петербурга <...>. Нам предложили договор по газу до Нового года. Я сказал, что эта новость нас очень разочаровывает, потому что мы должны были заключить до мая долгосрочный договор на три года», — приводит РИА Новости слова Вучича, сказанные им сербским СМИ.

По мнению Вучича, ограниченный срок продления договора о поставках связан с сербской нефтяной компанией NIS, которая оказалась под санкциями США.

«Почему до Нового года? Логика простая, и не хочу скрывать, потому что они нам хотят этим сказать, что если мы начнем национализацию NIS или чего-то другого, то они перекроют газ 31 декабря. Для меня это очень, очень плохой сигнал во всяком смысле», — подчеркнул президент Сербии.

