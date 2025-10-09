НАВЕРХ
Трамп заявил об освобождении израильских заложников 13 октября

Fox News
Палестинское движения «Хамас» освободит израильских заложников 13 октября в рамках американского плана мирного урегулирования в Газе, заявил президент США Дональд Трамп.

«Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены. Они все вернутся в понедельник. В том числе тела погибших», — пояснил господин Трамп в интервью Fox News.

Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей по первому этапу сделки Израиля и «Хамаса» в соцсети Truth Social. По его словам, в скором времени заложники вернутся домой, а Израиль выведет свои войска за «согласованную линию».

Ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что Израиль и «Хамас» подписали первую фазу сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа.

