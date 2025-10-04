Пи Дидди отправится в тюрьму на четыре года

Американский рэпер Пи Дидди (Шон Комбс) приговорен к 50 месяцам тюрьмы (четыре года и два месяца) и штрафу 500 тысяч долларов за перевозку женщин с целью проституции, такой вердикт огласил федеральный судья Нью-Йорка.

«Необходимо вынести суровое наказание, чтобы дать понять как насильникам, так и жертвам, что насилие в отношении женщин повлечет за собой реальную ответственность», — сказал федеральный судья Арун Субраманян, онлайн с заседания вел телеканал CNN.

Пи Дидди арестовали в сентябре прошлого года. Основное обвинение связано с организацией вечеринок под названием freak-offs.

В июле суд присяжных признал рэпера виновным в перевозке женщин для занятия проституцией, но оправдал по наиболее серьезным обвинениям, в том числе в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и рэкете. Обвинение просило приговорить его к 11 годам тюрьмы. Адвокаты призвали судью назначить Комбсу 14-месячный срок.

В речи перед оглашением приговора Пи Дидди заявил, что хочет «лично извиниться перед всеми жертвами домашнего насилия», что его действия «были отвратительными, постыдными и отвратительными», ему «было плохо от наркотиков, и он потерял над собой контроль».

Шон Джон Комбс, более известный под псевдонимами Puff Daddy, P. Diddy и Diddy — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель. Дебютный альбом Комбса, No Way Out (1997), стал семикратно «платиновым» по продажам в США и за него рэпер выиграл премию «Грэмми» за лучший рэп-альбом.

В 2022 году журнал Forbes оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп исполнителем после Jay-Z.