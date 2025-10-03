«Острые козырьки» вернутся с двумя новыми сезонами

BBC и Netflix анонсировали продолжение популярного сериала «Острые козырьки». В планах снять сразу два новых сезона, сообщила пресс-служба BBC.

Во главе производства вновь встанет Стивен Найт, создатель оригинального сериала. А сыгравший в нем главную роль Киллиан Мерфи выступит в качестве исполнительного продюсера сиквела.

Действие новых серий развернется в послевоенном Бирмингеме, где уже новое поколение семьи Шелби ведет ожесточенную борьбу за крупные подряды по реконструкции города.

«Я очень рад анонсировать новую главу в истории "Острых козырьков". Она расскажет историю города, восставшего из пепла после бомбардировки. Новое поколение Шелби взялось за руль, и это будет чертовски захватывающее приключение», – цитирует Найта BBC.

Оба новых сезона будут состоять из шести серий хронометражем 60 минут. Сроки выхода на экраны пока не называются.

В начале 2026 года на Netflix ожидается выход полнометражного фильма The Immortal Man по «Острым козырькам». Роль Томаса Шелби в нем снова исполнит Киллиан Мерфи.



