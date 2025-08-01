Сценарист «Острых козырьков» напишет нового «Джеймса Бонда»

Создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт напишет сценарий к новой части кинофраншизы про Джеймса Бонда, которую снимет Дени Вильнев.

Фильм Вильнева, о котором пока мало что известно, станет 26 картиной франшизы об агенте 007 и выйдет не раньше 2028 года, пишет Variety.

Найт наиболее известен как создатель, исполнительный продюсер и сценарист популярного гангстерского драматического сериала «Острые козырьки», получившего премию BAFTA. Он также написал сценарии к номинированным на «Оскар» фильмам «Порок на экспорт» и «Спенсер».

Киностудия Amazon MGM Studios, владеющая правами на шпионскую серию, пока не назвала имя нового исполнителя роли Джеймса Бонда. В качестве основных претендентов, по данным Variety, рассматриваются Джейкоб Элорди («Эйфория»), Том Холланд («Человек-паук») и Харрис Дикинсон («Малефисента: Владычица тьмы»).