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Сценарист «Острых козырьков» напишет нового «Джеймса Бонда»

Источник:
Variety
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сценарист Стивен Найт
Фото: Harald Krichel / CC BY-SA 4.0

Создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт напишет сценарий к новой части кинофраншизы про Джеймса Бонда, которую снимет Дени Вильнев.

Фильм Вильнева, о котором пока мало что известно, станет 26 картиной франшизы об агенте 007 и выйдет не раньше 2028 года, пишет Variety.

Найт наиболее известен как создатель, исполнительный продюсер и сценарист популярного гангстерского драматического сериала «Острые козырьки», получившего премию BAFTA. Он также написал сценарии к номинированным на «Оскар» фильмам «Порок на экспорт» и «Спенсер».

Киностудия Amazon MGM Studios, владеющая правами на шпионскую серию, пока не назвала имя нового исполнителя роли Джеймса Бонда. В качестве основных претендентов, по данным Variety, рассматриваются Джейкоб Элорди («Эйфория»), Том Холланд («Человек-паук») и Харрис Дикинсон («Малефисента: Владычица тьмы»).

Культгид
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mosquito__2010

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Uynachalnica

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Partizan1996

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Qprovessional

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