Россияне стали реже покупать украшения из золота и серебра

Продажи ювелирных украшений в России за январь-август упали по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют данные Федеральной пробирной палаты.

Объем розничных продаж ювелирных изделий из золота на протяжении всего этого года не превышал прошлогодних показателей. Равные цифры были показаны только в январе — тогда было продано 1,6 миллиона изделий. Затем разрыв увеличился — с 0,3 миллиона штук в феврале до 1,6 миллиона штук в августе.

К концу лета было продано 12,1 миллиона золотых украшений, падение по сравнению с прошлым годом составило 11,7%, приводит ТАСС данные пробирной палаты.

Продажи изделий из серебра тоже падают. Несмотря на небольшой рост объема в начале года, к августу они опустились на 5,6% — с 32,3 до 30,5 миллиона.

В 2025 году цена на золото демонстрировала устойчивый рост. А в сентябре стоимость фьючерса на металл с поставкой в декабре на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась до 3 824,6 долларов за тройскую унцию, обновив исторический максимум.