НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

СК возбудил дело по факту гибели новосибирского чиновника на охоте

Источник:
Sibnet.ru
151 1

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели главы Ленинского района Новосибирска на охоте. Информацию распространило региональное управление ведомства.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, 1 октября Александр Гриб вместе со своим знакомым охотился на косуль рядом с селом Шагалка Доволенского района.

Во время преследования животных знакомый чиновника, не убедившись, что на линии огня нет людей, выстрелил из карабина. В результате Гриб погиб на месте происшествия.

«В настоящее время следствием проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», – уточнило ведомство.

Соболезнования близким и родным Александра Гриба выразили мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и бывший глава города Анатолий Локоть. С минуты молчания в память о погибшем 2 октября началась конференция ТОС в малом зале Новосибирской филармонии.


Еще по теме
Новосибирский чиновник погиб на охоте
Дело посадившего самолет на пшеничное поле пилота рассмотрят в Омске
Нашлась вывезенная мошенниками в Мьянму россиянка
Медведь «раньше не был в городской среде» и поэтому убил пенсионерку
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Зачем цифровой рубль потребителю
Обсуждение (1)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
45
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны
24
Пророссийские и прозападные силы столкнутся на выборах в Молдавии
20
Прозападная партия победила на выборах в Молдавии