СК возбудил дело по факту гибели новосибирского чиновника на охоте

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели главы Ленинского района Новосибирска на охоте. Информацию распространило региональное управление ведомства.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, 1 октября Александр Гриб вместе со своим знакомым охотился на косуль рядом с селом Шагалка Доволенского района.

Во время преследования животных знакомый чиновника, не убедившись, что на линии огня нет людей, выстрелил из карабина. В результате Гриб погиб на месте происшествия.

«В настоящее время следствием проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», – уточнило ведомство.

Соболезнования близким и родным Александра Гриба выразили мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и бывший глава города Анатолий Локоть. С минуты молчания в память о погибшем 2 октября началась конференция ТОС в малом зале Новосибирской филармонии.



