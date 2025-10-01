НАВЕРХ
Польша отказала Зеленскому в закрытии Балтийского моря для России

Источник:
ТАСС
Польские власти не могут закрыть проход для российских танкеров в Балтийском море лишь на основании заявлений Владимира Зеленского, заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

«Мы ожидаем анализа от наших военных. Такие решения не принимаются на основе слов президента Зеленского, поскольку это повлечет за собой конкретные социальные и экономические последствия», — отметил Навроцкий.

По его словам, польские власти учитывают потенциальные последствия для экономики и общества в случае ограничений судоходства в Балтийском море.

Зеленский ранее заявил, не приведя тому никаких доказательств, что Россия якобы оснащает нефтяные танкеры в Балтийском море установками с беспилотниками для их запуска по европейским странам.

Лавров предостерег Украину от попыток «состряпать провокацию»
