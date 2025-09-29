НАВЕРХ
Директор «Мисс Россия» перечислила отличия от иностранных конкурсов

Источник:
Sibnet.ru
Участница «Мисс Россия-2025»
Фото: © «Мисс Россия»

Участницы «Мисс Россия» должны быть достаточно высокими и молодыми, это главное отличие от иностранных конкурсов красоты, сообщила директор национального конкурса Анастасия Беляк.

«У нас немного другие девушки и параметры. Например, мы все-таки придерживаемся подхода, что нужны достаточно высокие девушки. У нас рост от 173 сантиметров и выше. <…> Когда мы смотрим на другие конкурсы, то видим, что у них рост может быть 167 сантиметров, а у нас сложно себе такое представить», — сказала Беляк в интервью ТАСС.

Директор отметила, что в последние годы стартовый рост снизили: раньше от был от 175 сантиметров. Это связано с тенденцией, что есть очень много красивых девушек, но не настолько высоких, как это было раньше.

Второе главное отличие — в «Мисс Россия» участвуют молодые девушки. Беляк привела в пример, что на «Мисс Вселенной» сейчас возраст может быть любой. «У нас все-таки более традиционный подход к жизни женщины», — сказала Беляк.

«Мисс Россия» — ежегодный российский конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году, когда в нем участвовали только русские эмигрантки. В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием «Мисс СССР». С этого момента он ежегодно проходит в Москве.

Финал конкурса «Мисс Россия-2025» состоится 4 октября. Сейчас титул носит Валентина Алексеева из Чувашии. 

