Басилашвили иронично предложил запретить Толстого

Народный артист СССР Олег Басилашвили предложил депутатам запретить роман Льва Толстого «Война и мир».

«Прежде всего, я запретил бы роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Там мат встречается, там говорится о женских и мужских изменах. Получается, с точки зрения депутатов его тоже надо запретить», — так в интервью «Комсомольской правде» Басилашвили отреагировал на новости о том, что в России заявили об ограничении фильмов режиссера Алексея Балабанова за экстремизм.

Актер добавил, что «проще было бы все запретить, и тогда было бы тихо и спокойно».

О том, что некоторые картины Балабанова могут быть запрещены к показу и распространению в России, заявила депутат Госдумы Елена Драпеко.

«Надо отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Балабанова могут подвергнуться цензуре или запрету, тогда много наснимали разного. Показывать детям подобные произведения нужно осторожно», — высказалась она.

Позже депутат прокомментировала, что предложений о полном запрете картин Балабанова не было, а речь шла только об определении возрастных ограничений для его произведений.