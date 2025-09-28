Изюбрь убил сотрудника зоопитомника в Забайкалье

Сотрудник забайкальского зоопитомника «Амодово» погиб после нападения изюбря в воскресенье, 28 сентября. Оленя пытались вернуть в его вольер.

«Олень сначала вырвался из вольера, а потом напал на работника, который пришел вернуть его обратно, повалил на землю», — рассказала очевидица происшествия «Чите.Ру».

Директор Читинского зоопарка Вадим Костенников сообщил изданию, что изюбрь сломал две стены в своем вольере, его пришлось застрелить.

Информация о гибели работника зоопитомника «Амодово» в результате нападения животного поступило в правоохранительные органы около 18.00 местного времени, сообщило СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Проводится доследственная проверка по признаками преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель человека, максимальное наказание — четыре года лишения свободы).

Зоопитомник «Амодово» — подразделение Читинского зоопарка, расположен в 34 километрах от Читы. Занимает 11,9 гектара. Основная деятельность — воспроизводство редких видов животных.