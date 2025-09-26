Поезд сошел с рельсов и загорелся в Смоленской области. ВИДЕО

Столкновение с большегрузным автомобилем на железнодорожном переезде привело к сходу с рельсов и возгорание шести вагонов с топливом в Смоленской области, пресс-служба МЧС РФ.

«Поступило сообщение о ДТП на железнодорожном переезде в районе станции Рыжиково Руднянского муниципального округа. Произошло столкновение грузового поезда и большегрузного автомобиля, наблюдается сход и возгорание шести вагонов с горюче-смазочными материалами», — сказано в сообщении.

На место ЧП выехали пожарный и восстановительный поезда. Возгорание тушат 40 пожарных.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по Смоленской области, столкновение произошло на железнодорожном переезде 439-го километра автодороги Р-120 Брянск-Смоленск.

«Всего в составе 36 вагонов, часть из них сошли с рельсов и загорелись. Движение на этом участке временно ограничено», — уточнили в полиции.