НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Поезд сошел с рельсов и загорелся в Смоленской области. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
331 1

Столкновение с большегрузным автомобилем на железнодорожном переезде привело к сходу с рельсов и возгорание шести вагонов с топливом в Смоленской области, пресс-служба МЧС РФ.

«Поступило сообщение о ДТП на железнодорожном переезде в районе станции Рыжиково Руднянского муниципального округа. Произошло столкновение грузового поезда и большегрузного автомобиля, наблюдается сход и возгорание шести вагонов с горюче-смазочными материалами», — сказано в сообщении.

На место ЧП выехали пожарный и восстановительный поезда. Возгорание тушат 40 пожарных.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по Смоленской области, столкновение произошло на железнодорожном переезде 439-го километра автодороги Р-120 Брянск-Смоленск.

«Всего в составе 36 вагонов, часть из них сошли с рельсов и загорелись. Движение на этом участке временно ограничено», — уточнили в полиции.

Еще по теме
Столица Камчатки готовится к нашествию медведей
Медведь смертельно ранил пенсионерку у школы в столице Камчатки. ВИДЕО
Китайский самолет врезался в российский Superjet 100 в Шереметьево
Животные устали: Новосибирский зоопарк после пожара
смотреть все
ЧП #Происшествия #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Российские танки задали моду в мире
Центробанк увидел «очень высокий» рост зарплат
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин заявил о критическом значении политической стабильности
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
Трамп ввел смертную казнь в Вашингтоне
Прекратить повышение зарплат и пенсий предложили в Туркмении
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
32
Российские танки задали моду в мире
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
16
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
14
Европа отказалась учитывать мнение России в вопросах гарантий Украине
13
Глава МИД Британии заявила о риске столкновения НАТО с Россией