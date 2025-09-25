Фестиваль научного кино «Кремний» откроется в Новосибирске

Сибирский фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» откроется в новосибирском Академгородке в Доме ученых 25 сентября и продлится четыре дня. Показы фильмов также пройдут в районных центрах Новосибирской области.



На открытии мероприятия зрители увидят выступление известной оперной певицы Вероники Джиоевой, а также яркое мультимедийное и музыкальное шоу «Из Дома ученых к планетам Солнечной системы».



В первый день мероприятия гостей ждет показ игрового фильма режиссера Михаила Архипова «Планета». Картина рассказывает о режиссере, который одержим идеей снять кино о полете на Венеру в 1960 году. На других площадках покажут фильмы «Нейробатя» (режиссер Виталий Дудка), «Пираты галактики Барракуда» (режиссер Антор Борматов), «Трудно быть богом» (режиссер Алексей Герман) и другие.



В программе фестиваля мастер-классы по основам сценарного мастерства, режиссуре, дискуссии о нейросетях, искусственном интеллекте и фантастике. В конкурсной программе документальные фильмы о Большом адронном коллайдере, китах, заповедниках, сложном мире заповедников и другие.