Президент Украины Владимир Зеленский пообещал России проблемы с энергетикой ближайшей зимой.

Трансляция выступления украинского лидера появилась в телеграм-канале «Новини.LIVE». По всей видимости, Зеленский подразумевал усиление ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также другой энергетической инфраструктуре.

Зеленский также отметил, что Москва не отказалась от планов разрушить энергетическую и железнодорожную инфраструктуру Украины. По его словам, ВСУ проводят операции, которые должны снизить эффективность российских ударов.

Ранее стало известно, что российская армия за три дня уничтожила не менее 14 стоянок поездов и хранилищ с топливом для тепловозов на Украине. Под удары попали объекты в Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.