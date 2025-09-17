НАВЕРХ
Зеленский пообещал России проблемы с энергетикой

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал России проблемы с энергетикой ближайшей зимой.

Трансляция выступления украинского лидера появилась в телеграм-канале «Новини.LIVE». По всей видимости, Зеленский подразумевал усиление ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также другой энергетической инфраструктуре.

Зеленский также отметил, что Москва не отказалась от планов разрушить энергетическую и железнодорожную инфраструктуру Украины. По его словам, ВСУ проводят операции, которые должны снизить эффективность российских ударов.

Ранее стало известно, что российская армия за три дня уничтожила не менее 14 стоянок поездов и хранилищ с топливом для тепловозов на Украине. Под удары попали объекты в Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.

Политика #Мир
Обсуждение (1)
Топ комментариев

gena415

палата №6 нервно плачет в стороне . таких хрюков страна 404 ещё не озвучивала

c2h5oh76

отсутствие мозгов это делает с людьми

D_I_A_B_L_O_o

во всех бедах как раз виноваты гомосеки или украинцы.

pepelmetal

А гасилка у них не бабахнет внезапно)?