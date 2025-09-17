Госдума денонсировала конвенцию против пыток

Госдума приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Проект о денонсации внес президент Владимир Путин после предложения премьер-министра Михаила Мишустина. Конвенция оставалась одним из немногих международных договоров с Европой, который Россия не денонсировала.

Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев ранее заявлял, что денонсация Европейской конвенции по предупреждению пыток не ухудшит положения в колониях и СИЗО, так как пытки запрещены Конституцией.

Конвенцию Россия подписала в 1996 году, став членом Совета Европы. В 2022 году Россия покинула организацию. Сам документ был принят 26 ноября 1987 года Генеральной ассамблеей ООН.

Он устанавливает полный запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение при любых обстоятельствах. Те государства, которые присоединились к конвенции, взяли на себя обязательство предотвращать пытки во время допросов, арестов, задержаний.